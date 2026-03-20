Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily zejména role v akčních filmech. S odkazem na prohlášení rodiny o tom v pátek informují tiskové agentury. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji, hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
Norris podle příspěvku zveřejněného na sociálních sítích zemřel ve čtvrtek ráno. „Pro svět byl umělcem bojových sportů, hercem a symbolem síly. Pro nás byl oddaným manželem, milujícím otcem a dědečkem, neuvěřitelným bratrem, srdcem naší rodiny,“ uvedli v příspěvku hercovi příbuzní.
Než se stal Norris hercem, úspěšně provozoval bojové sporty. K filmu ho podle serveru Hollywood Reporter přivedl herec Steve McQueen.
Norris se objevil v desítkách snímků, kde obvykle hrál drsňáka, který si příliš neláme hlavu s pravidly. Jeho herecké výkony byly i častým terčem parodií. „Není to jen násilí pro násilí, bez morální struktury,“ řekl Norris o svých rolích v rozhovoru, který před lety poskytl agentuře AP. Norris se objevil také v řadě reklam.
Norris pocházel z chudé rodiny, jeho otec měl dávné indiánské kořeny. Norris vyjadřoval své politické názory a podporoval republikánské politiky. Hájil také právo na volné držení zbraní. V roce 2016 otevřeně podpořil tehdejšího kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, což ale výslovně neučinil v následujících volbách v letech 2020 a 2024, uvedla agentura AP.
