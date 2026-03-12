Čína ve čtvrtek schválila nový zákon o etnických menšinách, který má posílit národní identitu u 55 menšinových etnických skupin. Podle kritiků ale zákon ještě více oslabí identitu lidí, kteří nepatří k většinovému etniku Chanů, napsala agentura Reuters.
Kritici se navíc obávají, že by kdokoli, kdo tuto národní jednotu zpochybní, mohl dostat nálepku separatisty, kterého je možné pohnat před soud. Zákon navíc nařizuje, že základním jazykem výuky ve školách, ve státní správě a při úředních záležitostech je čínština.
Ve veřejných prostorách, kde se používá čínština i jazyky menšin, musí být čínštině dána „přednost v umístění, pořadí a podobných ohledech“, uvádí zákon, který nicméně dodává, že: „Stát respektuje a chrání výuku a používání jazyků a písem menšin.“
Na nový čínský zákon zareagovala i vláda na Tchaj-wanu, podle níž by mohl Pekingu poskytnout další právní základ pro stíhání Tchajwanců, které považuje za separatisty. Zákon mimo jiné obsahuje ustanovení o ochraně suverenity a bezpečnosti Číny.
Pohled do hlavy nejmocnějšího muže světa. Proč Si Ťin-pching sleduje Ukrajinu, kdy chce ovládnout Tchaj-wan a sáhne k válce?
Čína, která považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za své území, už má zákony a předpisy proti stoupencům nezávislosti Tchaj-wanu. Jsou mezi nimi i pokyny zveřejněné v roce 2024, které trestají zaryté aktivisty, a to i trestem smrti, přestože čínské soudy nemají na ostrově žádnou jurisdikci.
Zákon nazvaný „Podpora etnické jednoty a pokroku“ byl schválen na závěr výročního zasedání čínského parlamentu - Všečínského shromáždění lidových zástupců. Během zhruba týden trvajícího zasedání čínská vláda krom přijetí nových zákonů představila také pětiletý plán a klíčové cíle v oblasti politiky a ekonomiky.
Čína má oficiálně 56 uznaných etnických skupin, jimž dominují Chanové. Ti tvoří více než 91 procent z 1,4 miliardy obyvatel Číny. Etnické menšiny - včetně Tibeťanů, Mongolů, Mandžuů či Ujgurů - obývají regiony, které dohromady pokrývají přibližně polovinu rozlohy země a z velké části jsou bohaté na přírodní zdroje.
Čína láme rekordy. Skutečný problém je ale pod povrchem, říká investor a radí, co sledovat
Cílem zákona je podporovat integraci mezi etnickými skupinami prostřednictvím vzdělávání, bydlení, migrace, komunitního života, kultury, cestovního ruchu a rozvoje.
Docent politologie na Cornellově univerzitě a odborník na čínskou zahraniční politiku Allen Carlson uvedl, že zákon podtrhuje směřování k asimilaci.
„Zákon jasněji než kdykoli předtím stanoví, že v Čínské lidové republice prezidenta Si Ťin-pchinga musejí občané jiných etnik, než jsou Chanové, více usilovat o integraci s chanskou většinou a především být loajální k Pekingu,“ dodal Carlson.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist