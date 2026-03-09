Jeho výběrem dal íránský režim najevo, že nehodlá ustoupit z tvrdé linie. A že se zapouzdřil do světa vybraných rodů a vlivových klanů, které se nechtějí dělit o moc. O jeho jméně se spekulovalo měsíce, po neděli 8. března je jasno: zabitého otce bude ve funkci nejvyššího vůdce, neboli rahbara, následovat Modžtaba Chameneí. Doma proslul nemilosrdným přístupem k opozici, v cizině prý léčbou impotence a tím, že v Londýně údajně vlastní luxusní nemovitosti.
Co se dočtete dál
- Jak se Modžtaba zachoval při protestech z roku 2009.
- Kolik miliard dolarů má k dispozici Chameneího klan.
- Kde se léčil s impotencí.
