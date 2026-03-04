Přesně po roce, ve středu 4. března, začala v v Pekingu velkolepá, pečlivě režírovaná politická show. Rokují dva klíčové orgány vrcholné moci – Čínské lidové politické poradní shromáždění a parlament – Všečínské shromáždění lidových zástupců.
Souhrnně se ona show nazývá Dvě zasedání. To letošní je obzvlášť důležité, neboť schválí v pořadí již patnáctý pětiletý plán Číny, druhé největší ekonomiky světa, která v posledních letech zaznamenala obrovský technologický pokrok.
Její státní a stranické vedení se přitom netají rozsáhlými ambicemi a na mezinárodní scéně se chová sebevědomě. Peking předkládá své plány v době, kdy se s ním lídři významných evropských zemí snaží „stabilizovat“ vztahy vzhledem k nepředvídatelnému chování amerického prezidenta Donalda Trumpa.
