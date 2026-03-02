Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšení počtu francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Francie podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic.
Podle Macrona musí Francie zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu. „Naše bezpečnost nikdy nebyla chápána výhradně v mezích našeho území,“ uvedl francouzský prezident. Macron nyní aktualizaci francouzské jaderné politiky nazval „pokročilým odstrašováním“.
„Politika pokročilého odstrašování je postupný proces, který nabízí našim partnerům možnost účastnit se odstrašovacích cvičení,“ vysvětlil Macron. Podle agentury Reuters bude hrát klíčovou roli v této politice Německo, a to za přispění Polska, Nizozemska, Belgie a Dánska. Podle francouzského prezidenta nabídne tento přístup novou „strategickou hloubku v souladu s bezpečnostními výzvami v Evropě“. Macron dodal, že Francie povolí dočasné nasazení svých jaderných letadel ve spojeneckých zemích. Již v minulosti uváděl, že Francie otevře debatu o rozšíření francouzského jaderného deštníku na evropské partnery.
Macron vyzval evropské státy ke spravedlivému rozdělení bezpečnostního úsilí. Mezi tři hlavní oblasti, ve kterých Evropa podle něj potřebuje posílit svou obranu, patří schopnost detekovat a sledovat rakety prostřednictvím kombinace satelitů a radarů, kontrola vzdušného prostoru s rozšířenou protivzdušnou obranou a schopnost zasahovat cíle hluboko na nepřátelském území. „Tím, že se k nám partnerské země připojí, mohou pomoci posílit schopnosti Evropy v těchto třech oblastech,“ dodal Macron.
Podle francouzského prezidenta si Evropa zvykla na to, že její bezpečnost závisí na dodržování pravidel stanovených třetími stranami. „Dohody z období studené války, vyjednané jinými než námi, a to i v případech, kdy se nás týkaly, a které ti, kdo je podepsali, vypověděli bez jakékoli konzultace, přestože byli našimi spojenci,“ dodal Macron. Narážel tím například na to, že Spojené státy odstoupily od smlouvy o protiraketové obraně, nebo na nedávné vypršení dohody Nový START mezi USA a Ruskem, která omezovala počet jaderných hlavic na 1550 na každé straně a počet nosičů na 700.
Jaderné odstrašení je základní prvek francouzské vojenské doktríny, kterou zavedl na počátku studené války někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle. Francouzská politika je založena na vzdušných a námořních silách, stíhacích letounech Rafale a jaderných ponorkách třídy Triomphant.
