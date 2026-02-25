Miliardář Bill Gates přiznal, že měl mimomanželské aféry se dvěma Ruskami, ale popřel, že by se podílel na trestných činech odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Gates to řekl na úterním setkání se zaměstnanci své nadace Gates Foundation, kde se omluvil za své vazby na Epsteina, které označil za obrovskou chybu. Informoval o tom deník The Wall Street Journal (WSJ).
Sedmdesátiletý Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft, je mezi prominentními jmény, která se objevila ve spisech o Epsteinovi zveřejněných ministerstvem spravedlnosti.
V jednom z neodeslaných e-mailů Epstein napsal, že Gates měl mimomanželské aféry. O svém vztahu s Gatesem uvedl, že sahal od „pomáhání Billovi získat léky, aby se vypořádal s následky sexu s ruskými dívkami, až po umožňování jeho zakázaných poměrů s vdanými ženami“.
WSJ už dříve informoval, že Epstein zřejmě proti Gatesovi jeho poměr s ruskou hráčkou bridže použil jako prostředek vydírání.
Z Epstein Files jsou vidět hlavně pikantní historky mocných. Pohled z odstupu ale naznačuje daleko závažnější souvislosti
Epstein v dalším e-mailu, který poslal sám sobě, napsal, že Gates ho požádal, aby vymazal e-maily zmiňující sexuálně přenosnou chorobu. Gates podle e-mailu rovněž Epsteina požádal o antibiotika, která by mohl tajně podat své tehdejší ženě Melindě Gatesové.
Gates přiznal, že měl aféry se dvěma ženami z Ruska, o kterých se Epstein dozvěděl, ale že neměl co do činění s Epsteinovými oběťmi. „Nedělal jsem nic nezákonného. Neviděl jsem nic nezákonného,“ řekl Gates podle WSJ, který se odvolává na záznam úterního setkání.
Snímky, které se objevily ve spisech a které Gatese zachycují po boku žen, jejichž tváře byly začerněny, podle něj zachycují Epsteinovy asistentky a finančník o ně požádal po schůzkách obou mužů. „Abych se vyjádřil jasně, nikdy jsem nestrávil žádný čas s jeho oběťmi, s ženami kolem něj,“ řekl Gates.
Kde je místo Česka ve světě? Něco by mohly napovědět Epsteinovy spisy
Miliardář uvedl, že se s Epsteinem začal scházet v roce 2011, tedy několik let poté, co se finančník v roce 2008 přiznal k sexuálnímu zneužívání. Gates řekl, že si byl vědom nějaké „18měsíční záležitosti“, která omezovala Epsteinovo cestování, ale že jeho minulost neprověřoval.
Epstein byl v rámci kontroverzní dohody s obžalobou v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců vězení za zneužívání nezletilých dívek, avšak věznici mohl opouštět až na 12 hodin denně, aby mohl pracovat. Jeho trest byl nakonec snížen na 13 měsíců.
Gates se s Epsteinem scházel i poté, co jeho manželka Melinda ohledně finančníka v roce 2013 vyjádřila znepokojení. S Epsteinem se vídal ještě v roce 2014, cestoval jeho soukromým letadlem a strávil s ním čas v Německu, Francii, New Yorku a Washingtonu. Gates řekl, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist