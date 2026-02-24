Slovenský fotbalový svaz zasáhl skandál, který může ochromit jeho fungování. Tři společnosti po něm chtějí milionové sumy za dodávku až 34 tisíc iPhonů, za něž měl osobně ručit prezident svazu Ján Kováčik. Celková suma za smartphony by se mohla vyšplhat na 35 milionů eur, tedy v přepočtu asi 850 milionů korun. To přesahuje celý roční rozpočet Slovenského fotbalového svazu.
Kauza připomíná český případ Mamut. V něm podle kriminalistů vylákala organizovaná skupina pod smyšlenou záminkou přes 400 tisíc kusů telefonů, hodinek či notebooků zejména značky Apple, přičemž poškozenými jsou tři významní dodavatelé včetně jednoho mobilního operátora.
