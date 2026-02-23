Severokorejská vládnoucí komunistická strana na svém sjezdu opět zvolila svým generálním tajemníkem Kim Čong-una, vůdce KLDR. Oznámila to v pondělí severokorejská státní tisková agentura KCNA.
Delegáti sjezdu také zvolili členy ústředního výboru Korejské strany práce a schválili revizi stranických pravidel, uvedla KCNA. Podrobnosti o změnách neposkytla, poznamenala agentura Reuters.
KCNA ve své zprávě připsala Kim Čong-unovi zásluhy o zvýšení prestiže země, vytvoření mezinárodního prostředí příznivého pro její revoluční boj a posílení ozbrojených sil „na elitní a mocnou armádu“. Pod Kimovým vedením se „radikálně zlepšila odstrašující síla země s jadernými silami jako jejím pilířem“, uvedla severokorejská agentura.
Sjezd vládnoucí strany zahájil ve čtvrtek Kim Čong-un úvodním projevem, ve kterém řekl, že země v uplynulých pěti letech dosáhla významných úspěchů, mimo jiné podle něj překonala hospodářskou recesi a dosáhla velkých změn ve vztazích s ostatními zeměmi.
Několikadenní sjezd, který se koná každých pět let, je podle Reuters největší politickou událostí v zemi s totalitním režimem. Jižní Korea sjezd bedlivě sleduje kvůli tomu, zda se na něm neobjeví nové směry domácí a zahraniční politiky.
Jihokorejská agentura Jonhap o Kimově projevu poznamenala, že v něm nebyla ani zmínka o vztazích s USA nebo Jižní Koreou a že dosud nebyly zveřejněny ani žádné informace a fotografie o vůdcově asi 13leté dceři Kim Ču-e. Tu jihokorejští zpravodajci považují za Kim Čong-unovu nástupkyni v čele země.
Blahopřejné dopisy k zahájení sjezdu Kimovi poslali jeho tradiční spojenci, Čína a Rusko. Peking vyjádřil velký zájem o vztahy se Stranou práce a ochotu s ní prohloubit spolupráci, zatímco Moskva zdůraznila přátelství, strategické partnerství a roli vládnoucích stran při rozvoji vzájemných vztahů.
Severní Korea podpořila Rusko ve válce proti Ukrajině, a to i vysláním svých vojáků. Na oplátku za to podle analytiků získala finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.
KLDR je ve světě považována za jednu z nejchudších zemí a zároveň za jednu z nejhorších diktatur.
