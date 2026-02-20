Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. V pátek o tom informuje bruselský server Politico.

V dopise adresovaném eurokomisaři pro rozpočet Piotru Serafinovi členské státy v čele s Rakouskem chválí plány komise na zefektivnění příštího dlouhodobého rozpočtu sedmadvacítky, známého jako víceletý finanční rámec. Nelíbí se jim ale, že žádá více peněz na nábor nových zaměstnanců a na vlastní administrativu. Náklady na 2500 nových zaměstnanců se v letech 2028 až 2034 odhadují na 1,4 miliardy eur (33,9 miliardy Kč), řekli serveru Politico signatáři dopisu.

„Kdo žádá po členských státech úspory, musí začít sám u sebe. Vytvářet v době napjatých rozpočtů další pracovní místa a rozšiřovat administrativu znamená špatný signál ve špatný čas. Evropská komise bude věrohodná je tehdy, pokud bude ta samá měřítka používat i pro sebe,“ cituje agentura APA rakouskou ministryni pro evropské záležitosti Claudii Bauerovou.

„Rostoucí výdaje na správu nejdou dohromady s požadavkem, aby Evropa byla efektivnější. Zrovna teď, kdy se všude šetří, potřebuje i Brusel větší efektivitu a zdrženlivost ohledně vlastních výdajů,“ dodala rakouská ministryně.

Dopis Serafinovi podepsali ministři zahraničí nebo šéfové resortů pro evropské záležitosti z Německa, Česka, Rakouska, Nizozemska, Švédska, Finska, Dánska, Estonska a Lotyšska. K jeho obsahu se komise odmítla vyjádřit, píše Politico.

Agentura APA připomíná, že víceletý finanční rámec unijní exekutiva představila loni v červenci. Sklidil značnou kritiku ze strany členských států i Evropského parlamentu.

