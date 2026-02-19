Jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi doživotní trest za to, že v prosinci 2024 krátce vyhlásil stanné právo, a podle obžaloby se tak dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj původně požadovala trest smrti. Za vzpouru byl k 30 letům vězení odsouzen i tehdejší ministr obrany Kim Jong-hjon, napsaly dnes tiskové agentury.
„Odsuzujeme Juna k doživotnímu vězení za vedení vzpoury,“ řekl podle agentury AFP předsedající soudce. Právník odsouzeného podle agentury Reuters uvedl, že rozsudek pouze potvrdil předem napsaný scénář a že není podložen důkazy. Se svým mandantem také prodiskutuje, jestli se odvolat.
Prezident, který chtěl víc moci, opravdu končí. Jihokorejskou demokracii teď čeká rychlá volební kampaň i výrazné omlazení
Soudce Juna před vynesením verdiktu podle AFP uznal mimo jiné vinným i ze zneužití pravomoci nebo vyslání armády do parlamentu. Tím se mělo zabránit poslancům, aby odhlasovali konec mimořádného stavu. Jun chtěl podle soudu také zatknout některé politické špičky, mimo jiné i tehdejšího lídra opoziční Demokratické strany (DP) I Če-mjonga, který je dnes prezidentem.
Soud exprezidentovi 16. ledna uložil pět let vězení za maření výkonu úřední moci, když policii bránil ve vykonání zatykače.
Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal loni 4. dubna. Od 10. července byl v samovazbě.
