Velitel německých leteckých sil Luftwaffe, generál Günter Katz, si předloni pochvaloval, jak jsou Ukrajinci učenliví žáci při výcviku na nejmodernějších protivzdušných systémech Iris-T a Patriot. „Moji instruktoři mi říkali, že byli naprosto ohromení tím, co Ukrajinci dokázali,“ řekl v rozhovoru pro HN. Německo dosud vycvičilo tisíce ukrajinských vojáků.

Teď se situace obrací. Podle dohody, kterou minulý týden podepsal německý ministr obrany Boris Pistorius s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přijedou zkušení ukrajinští vojáci cvičit své německé kolegy zejména v dronové válce a v řízení boje pomocí aplikací.

