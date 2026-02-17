Velitel německých leteckých sil Luftwaffe, generál Günter Katz, si předloni pochvaloval, jak jsou Ukrajinci učenliví žáci při výcviku na nejmodernějších protivzdušných systémech Iris-T a Patriot. „Moji instruktoři mi říkali, že byli naprosto ohromení tím, co Ukrajinci dokázali,“ řekl v rozhovoru pro HN. Německo dosud vycvičilo tisíce ukrajinských vojáků.
Teď se situace obrací. Podle dohody, kterou minulý týden podepsal německý ministr obrany Boris Pistorius s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přijedou zkušení ukrajinští vojáci cvičit své německé kolegy zejména v dronové válce a v řízení boje pomocí aplikací.
Co se dočtete dál
- Co se budou Němci od Ukrajinců učit.
- Jak vypadá další zbrojní spolupráce.
- Co německá armáda potřebuje nejvíc.
