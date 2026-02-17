Andrej Babiš často označuje za svého přítele a politický vzor Wolfganga Schäubleho, který byl německým ministrem financí v době, kdy Babiš tuto funkci zastával v české vládě. K Schäublemu se Babiš veřejně přihlásil i minulý týden během zatím poslední schůzky Evropské rady, tedy lídrů členských zemí Evropské unie. Jenže právě nyní se do módy dostává jedna Schäubleho myšlenka, kterou staronový český premiér podle všeho vůbec nepodporuje.
„Státy, které chtějí hlubší spolupráci a integraci, by k tomu měly mít příležitost. Ostatní by je neměly blokovat pomocí veta,“ napsal Schäuble už v roce 1994. O takzvané dvourychlostní Evropě se od té doby často mluvilo, ale v praxi se tato myšlenka neprosadila. Teď se však podle všeho doba mění – vícerychlostní Evropu podporuje stále víc zemí.
Jde jim o prohloubení integrace především v zájmu usnadnění byznysu na jednotném evropském trhu. A zdůrazňují, že ty státy, které nechtějí třeba jednotný kapitálový trh nebo takzvaný 28. režim, tedy společná pravidla pro podnikání napříč unií, prostě zůstanou stranou. Česko je přitom jak ke kapitálové unii, tak k 28. režimu skeptické. Ukazují to vládní dokumenty, které mají HN k dispozici. „Evropský byznys zcela oprávněně ztrácí trpělivost,“ zdůrazňuje ovšem třeba švédský premiér Ulf Kristersson.
Co se dočtete dál
- Co má Česko proti kapitálové unii a 28. režimu.
- Jak by na tom přitom mohlo vydělat.
- Jaký postup mohou zastánci zvolit, aby obešli země, které budou proti.
