Europoslanci v úterý schválili doložku dohody o partnerství mezi EU a jihoamerickým obchodním blokem Mercosur. Dvoustranná ochranná doložka přinese dodatečné záruky pro citlivé zemědělské produkty, jako je hovězí maso a drůbež. Při minulém plenárním zasedání členové Evropského parlamentu těsně schválili návrh, aby obchodní dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU, čímž pozdrželi její ratifikaci.
Pro přijetí obchodní doložky se vyslovilo 483 europoslanců, odmítlo ji 102 členů parlamentu a hlasování se zdrželo 67 europoslanců. Text musí nyní přijmout ještě Rada EU zastupující členské státy. Bude platit od okamžiku, kdy vstoupí v platnost prozatímní obchodní dohoda s Mercosurem.
Nové nařízení stanoví, za jakých podmínek by EU mohla dočasně pozastavit celní preference stanovené v obchodní dohodě mezi EU a Mercosurem týkající se dovozu zemědělských produktů z Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Uruguaye, pokud by nárůst dovozu těchto produktů poškodil producenty v EU.
Podle nových pravidel zahájí Evropská komise šetření ohledně nutnosti ochranných opatření, pokud se za určitých podmínek zvýší dovoz citlivých zemědělských produktů. Text mezi ně řadí například určité druhy masa, vejce, citrusové plody či cukr. O vyšetřování může požádat také členský stát či osoby, firmy a sdružení zastupující dané odvětví. Komise bude muset nejméně jednou za šest měsíců předložit europarlamentu zprávu posuzující dopad dovozu citlivých produktů.
Dvoustranná ochranná ustanovení budou součástí jak dohody o partnerství mezi EU a Mercosurem, tak předběžné dohody. Obě podepsali zástupci bloků v lednu letošního roku. Komise smlouvy označila za historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě a bude prospěšný pro unijní hospodářství. Proti dohodě mezi EU a Mercosurem dlouhodobě vystupují evropští zemědělci, kteří se obávají dovozu levných potravin.
