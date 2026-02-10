Evropská unie čelí každý den a týden dalším hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který v úterý vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou spřízněnost s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
„Každý den, každý týden budou hrozby,“ uvedl Macron ohledně vztazích se Spojenými státy. Podle něj Evropská unie čelí geopolitickému zlomu, který spočívá „v čínské obchodní tsunami a nestabilitě ze strany Spojených států“. Podle něj USA v příštích měsících zaútočí na EU kvůli digitální regulaci.
„Při jasné agresi se nesmíme ohnout ani se snažit vyjednat dohodu. Tuto strategii jsme zkusili v uplynulých měsících a nepřinesla výsledky,“ uvedl Macron ohledně vztahů s USA. Francouzský prezident také odmítl postup některých evropských vlád, které vyjadřovaly ideové sympatie Trumpovi. „Myslím si, že všechny vlády, které se domnívaly, že by mohly mít prospěch z ideologické blízkosti (k Trumpovi), si uvědomily, že se tak nestalo,“ uvedl Macron. Podle něj nyní ve Washingtonu vládne ideologie, která je „jasně a otevřeně antievropská“.
Evropa se chystá oddělit od Ameriky. Nebude to jednoduché, ale Davos ukázal, že to začíná být nutné
„Evropa se musí změnit v mocnost a je v plné přeměně,“ tvrdí v rozhovoru Macron. Podle něj se Evropská unie musí stát předvídatelnou silou, což by mohlo přitáhnout i zájem mezinárodních investorů.
Macron také hájil rozhodnutí vyslat do Moskvy na jednání svého diplomatického poradce Emmanuela Bonneho. Jednání podle něj ukázalo, že Rusko nyní nechce ukončit válku na Ukrajině. „Obnovili jsme tyto kanály dialogu na technické úrovni,“ uvedl Macron. Vyslání poradce je podle Macrona součástí snahy, aby Evropa byla u jednacího stolu o míru na Ukrajině. „Nechci, aby někdo jednal v zastoupení (Evropy). A hlavně ne Spojené státy,“ uvedl. Evropa podle něj musí přistupovat k jednání o konci války na Ukrajině „bez naivity, bez tlaku na Ukrajince a bez závislosti na třetí straně v této debatě“. Ve hře jsou totiž v těchto jednání i evropské zájmy, dodal francouzský prezident.
