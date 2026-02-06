Lhal nám všem. Tak se dá shrnout to, co britský premiér Keir Starmer v poslední době říká o muži jménem Peter Mandelson. Starmer ho na podzim odvolal z postu britského velvyslance ve Washingtonu, kam ho poslal jen nedlouho předtím. Myslel si, že Mandelson, dlouholetý politický stratég a zákulisní hráč, dokáže navázat blízké vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jenže Mandelson musel skončit poté, co se na veřejnost dostaly informace o jeho blízkých stycích s finančníkem a sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem.
Od té doby ale vyšlo najevo, že tyto styky byly mnohem bližší, než zřejmě kdokoliv tušil. Mandelson dokonce podle všeho Epsteinovi několikrát vyzradil citlivé informace přímo ze zasedání britské vlády nebo ze zákulisních jednání v Evropské unii. To podnítilo revoltu části britské Labouristické strany proti Starmerovi. Premiérovi tak nyní vážně hrozí konec ve funkci.
Co se dočtete dál
- Co Mandelson Epsteinovi vyzradil přímo z jednání britské vlády.
- Proč to nyní ohrožuje současného premiéra Starmera.
- Proč se Mandelsonovi přezdívá Kníže temnot.
