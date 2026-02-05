V zalesněných regionech je úspěšnost útočných dronů poloviční než ve městech nebo otevřeném prostoru. A bahno dokáže zadržet útok i té nejtěžší obrněné techniky, která jím prostě neprojde. Na základě těchto dvou čerstvých zkušeností z Ukrajiny vzniká v Polsku unikátní koncept spolupráce ochránců životního prostředí a armády, který má pomoci ochránit východní hranici NATO před případným ruským útokem.
Varšava už hranici s Ruskem a Běloruskem začala opevňovat pomocí klasických betonových zátaras a bunkrů. Ochránci přírody ale nabídli armádě na některých místech levnější a možná účinnější řešení – i v obavách z toho, aby betonování přírodu nezničilo, píše týdeník Polityka. Zároveň polská vláda minulý týden oznámila vybudování velkého protidronového systému, postaveného především na domácích zdrojích. Hotový má být do dvou let.
