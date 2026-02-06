Obří várka zhruba tří milionů nedávno zveřejněných dokumentů spjatých s kauzou Jeffreyho Epsteina přinesla řadu detailů o vazbách tohoto zesnulého sexuálního delikventa na osobnosti z politiky, byznysu i umění. A také řadu šokujících tvrzení, která budou novináři po celém světě prověřovat ještě mnoho měsíců. O jedné velké české stopě v tomhle skandálním příběhu sexuálního zneužívání lze ale psát již teď.
Bývalá celebrita Ghislaine Maxwellová, která byla odsouzena k dvacetiletému trestu za obchodování s nezletilými, má hluboké české kořeny. Její otec, mediální magnát Robert Maxwell, se původně jmenoval Ján Ludvík Hoch a narodil se před druhou světovou válkou v Československu do chudé židovské rodiny. Jeho životní příběh byl jak z pera hollywoodského scenáristy – plný rizik, dramat a také tajemství.
Jak se to stalo, že tento chlapec, který v dětství neměl ani vlastní boty, zvládl vybudovat obrovské podnikatelské impérium? A jak jej za tak dramatických okolností přivedl ke krachu?
Co se dočtete dál
- Jak se Maxwell několikrát během druhé světové války těsně vyhnul smrti.
- Co stálo na počátku jeho podnikatelské kariéry.
- Proč udržoval těsné vztahy s představiteli východního bloku.
- Jaké plány měl s Gustávem Husákem.
- Jaké jsou teorie o jeho záhadné smrti.
