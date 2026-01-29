Mladí Maďaři, kteří uvažují o koupi svého prvního bydlení, mají šanci získat hypotéku, kde jim vláda zafixovala maximální úrokový strop na třech procentech. Ostatní se mohou těšit na proplacení části výdajů za topení během této nezvykle chladné zimy. A rodiny s dětmi dostávají další daňové slevy.
Maďarská vládní strana Fidesz s vidinou, že by mohla 12. dubna po šestnácti letech u moci prohrát volby, vsadila hlavně na kartu sociálních slibů, které zaplatí stát. Opoziční strana Tisza bývalého člena Fideszu Pétera Magyara, která v průzkumech vede nad Fideszem o šest až dvanáct procentních bodů, nasadila do boje v těchto dnech nové zbraně: úspěšné Maďary ze zahraničí, které spojuje téma, jež je v Maďarsku klíčové jak ekonomicky, tak politicky – energetika.
Co se dočtete dál
- Proč je energie citlivé volební téma.
- Kdo je István Kapitány.
- Proč opozice vtáhla do hry Anitu Orbánovou.
