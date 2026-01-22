Celkem 16 nominací pro letošní 98. ročník cen americké filmové akademie nasbíral film Hříšníci režiséra Ryana Cooglera, což je rekord v historii udílení Oscarů. Nominaci za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Je to vůbec poprvé, co byl dokumentární film z české produkce nominován na Oscara, uvedla ve sdělení zaslaném ČTK společnost Czech Film Center.
Dosavadní rekord v počtu nominací v jednom roce byl čtrnáct a dosáhnout se ho podařilo třem filmům - dramatu Vše o Evě, velkofilmu Jamese Camerona Titanic a muzikálu La La Land.
Druhým nejúspěšnějším snímkem co do počtu nominací se v letošním ročníku stalo krimidrama Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, které jich získalo třináct.
V kategorii nejlepší film bylo nominováno deset snímků: Bugonia, Citová hodnota, F1, Frankenstein, Hamnet, Hříšníci, Jedna bitva za druhou, Sny o vlacích, Tajný agent a Velký Marty.
Na nejlepšího herce v hlavní roli byli nominováni Timothée Chalamet za roli ve filmu Velký Marty, Leonardo DiCaprio (Jedna bitva za druhou), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Hříšníci) a Wagner Moura (Tajný agent).
Producent: Chtějí nás umlčet Rusové i Ukrajinci. Rus jako kladný hrdina je problém
V kategorii nejlepší herečka v hlavní roli byly nominovány Jessie Buckleyová za roli ve snímku Hamnet, Rose Byrneová (Kdybych měla nohy, tak ti nakopu), Kate Hudsonová (Smutný song), Renate Reinsveová (Citová hodnota) a Emma Stoneová (Bugonia).
V kategorii dokumentární film se mezi pětici snímků nominovaných na letošní udělení Oscarů probojoval dokument Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina, který vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.
Russell Crowe jako uhrančivý Göring. Klíčové otázky účtování s nacistickými zločinci ale film Norimberk obchází
Pokud jde o produkci jednotlivých studií, vede Warner Bros Discovery, které získalo celkem 30 nominací. O tuto mediální skupinu vede boj společnost Netflix a Paramount.
Americká streamovací platforma Netflix ještě nikdy nezískala cenu za nejlepší film, přestože už se dočkala nominací za snímky, jako Roma, Emilia Pérez a Irčan. Jejím letošním želízkem v ohni je fantasy horor Frankenstein, který získal devět nominací. Streamovací služba uvádí své filmy do kin pouze na omezenou dobu, aby se mohly ucházet o ceny.
Nejsledovanější film roku, který na Netflixu zaznamenal více než půl miliardy zhlédnutí, K-pop: Lovkyně démonů, získal nominace v kategoriích nejlepší píseň (Golden) a nejlepší animovaný film. Film vyvinula a produkovala společnost Sony Pictures, ale poté, co jej prodala Netflixu, mohla jen sledovat, jak se stal celosvětovým fenoménem, napsala agentura AP.
Ceny budou slavnostně předány v Los Angeles 15. března. Vítěze zlatých sošek vybere přibližně 10.000 herců, producentů, režisérů a filmových tvůrců, kteří tvoří Akademii filmových umění a věd. Ceremoniál bude vysílat stanice ABC Walta Disneyho a moderovat ho bude již druhým rokem komik Conan O'Brien.
Producent: Chtějí nás umlčet Rusové i Ukrajinci. Rus jako kladný hrdina je problém
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist