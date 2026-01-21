Evropský parlament schválil návrh, aby obchodní dohodu s uskupením Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k dohodě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
Hlasování bylo na poměry Evropského parlamentu těsné. Pro přezkum Soudním dvorem EU se vyjádřilo 334 europoslanců, proti bylo 324 a zdrželo se 11 europoslanců. Do vyjádření soudu nesmí europoslanci o dohodě na plénu hlasovat. Zdržení by mohlo být v rámci měsíců, klub Levice tvrdí, že Soudní dvůr EU má až dva roky na přezkum.
Evropská komise ve svém prohlášení uvádí, že rozhodnutí europoslanců lituje, napsala agentura AFP. Právní pochybnosti obsažené v návrhu považuje za nepodložené.
Europoslanci kritizují například rozdělení dohody se skupinou Mercosur na dvě různé smlouvy – prozatímní obchodní smlouvu a dohodu o partnerství. V rámci ratifikace se k prozatímní obchodní smlouvě nevyjadřují národní parlamenty a má platit do doby, než začne platit širší dohoda o partnerství. K té se vyjadřují i národní parlamenty. S oběma musí souhlasit Evropský parlament.
Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali obě dohody v sobotu v Paraguayi. Podle Evropské komise se jedná o historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě, a bude pro unijní hospodářství prospěšná. Dohoda vzbuzuje obavy evropských zemědělců, kteří se obávají levných dovozů z Latinské Ameriky. Proti dohodě protestovali před Evropským parlamentem v úterý i ve středu. Podle zastánců dohody jsou nastavená ochranná opatření, která by měla nadměrnému zvýšení dovozů zabránit. Předseda Evropské rady António Costa na zasedání Evropského parlamentu zmiňoval očekávané výhody pro evropský automobilový či chemický průmysl.
Rozhodnutí Evropského parlamentu poslat obchodní dohodu s Mercosurem k soudu lituje i německý kancléř Friedrich Merz. Na síti X vyzval k tomu, aby byla nyní dohod a uplatňována prozatímně.
„Jsme přesvědčeni o legalitě dohody,“ napsal Merz na X. Krok poslanců označil nejen za politováníhodný, ale také za podcenění geopolitické situace. „Už žádné další odklady. Dohoda musí být nyní uplatňována prozatímně,“ dodal.
