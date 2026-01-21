V dobách Sovětského svazu se řada západních analytiků živila analýzami toho, co se asi tak děje v hlavách nejvyšších kremelských představitelů. Něco podobného jako takzvaná kremlologie platí i nyní ve vztahu k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Jenže odhadovat budoucí dění v nedemokratickém a netransparentním systému je nesmírně těžké. Experti se tak velmi často mýlili jak ohledně sovětské politiky, tak ohledně Putina.
Americký prezident Donald Trump samozřejmě není diktátor. Přesto ale už „kvetou“ analýzy jeho záměrů, které se vlastně podobají těm ohledně dění v Kremlu. Důvodem je naprostá nevypočitatelnost Trumpova jednání – kvůli tomu se pak americkým spojencům i protivníkům jen velmi těžko odhaduje, co vlastně mohou od Spojených států čekat.
Co se dočtete dál
- O co jde Trumpovi především.
- Co to znamená pro Evropu.
- Jakým způsobem na to nakonec doplatí samy USA.
