Země Evropské unie už mají připravenou odvetu pro případ, že Donald Trump od 1. února skutečně zavede nová cla kvůli své snaze odtrhnout od Dánska Grónsko. Jedná se o balík tarifů na vybrané americké produkty jako letadla, džíny nebo bourbon. Není to náhodný výběr – státy EU chtějí zasáhnout především ty americké výrobky, za které je jednoduše k dispozici domácí evropská náhrada. Cla na americké produkty by tedy evropské spotřebitele neměla bolet.
Zároveň jde ale o ukázku toho, že členské země unie nemají příliš možností, jak Spojené státy zasáhnout opravdu citelně, pokud by prezident Trump na zisku Grónska skutečně trval. Clo na dovoz džínů nebo bourbonu poškodí republikánské politiky ve státech, kde se toto zboží vyrábí, a tito politici by tak na Trumpa mohli naléhat, aby ustoupil. Zdaleka ale nejde o tak silný nástroj, jaký vůči Trumpovi nedávno použila Čína nebo Brazílie. Nebály se jít s Washingtonem do velmi vyhroceného střetu – a nakonec v něm zvítězily.
