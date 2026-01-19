Evropa prožívá hodiny a dny velmi intenzivní diplomacie. Víkendová hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšením cel kvůli Grónsku vyvolala nejvážnější krizi Severoatlantické aliance za dekády. A hlavně evropské pochybnosti, zda se dá s Trumpem dále pracovat a vyjednávat jako s partnerem i spojencem.
Kolem dalšího potenciálního vývoje zatím panuje spíše nejistota. Není tak jasný například dopad na různé evropské i světové aktéry včetně samotné situace uvnitř Spojených států, kde roste napětí hlavně v Minnesotě. HN nicméně přinášejí odpovědi na některé z aktuálních zásadních otázek.
Co se dočtete dál
- Proč Trump tvrdí, že může použít sílu.
- Jak mohou roztržku o Grónsko využít Rusové.
- Jakou roli hraje domácí americká politika.
