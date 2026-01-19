Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla v pondělí španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. České úřady nemají informace od tom, že by se nehoda týkala českých občanů, vyšetřování ale ještě neskončilo. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé.
Záchranná služba napsala, že 73 lidí bylo kvůli srážce vlaků převezeno do nemocnice. Z nich je 24 ve vážném stavu, včetně čtyř dětí. Většina zraněných je v nemocnici v Córdobě.
Srážka se stala v obci Adamuz u Córdoby v neděli večer. Podle dosavadních informací vlak soukromé společnosti Iryo, který jel do Madridu, vykolejil a jeho vagony narazily do soupravy státem financovaného dopravce Renfe, která jela v opačném směru. Na palubě obou vlaků bylo podle železničních společností přibližně 400 cestujících a členů posádky, uvádí britská BBC.
Dozens of people are known to have died after a train derailed in southern Spain and crashed into an oncoming train service.— Sky News (@SkyNews) January 19, 2026
Latest: https://t.co/jKtY7R2qPB pic.twitter.com/8uLWbU7nfc
„Je to extrémně divná nehoda, která se stala na rovném úseku,“ uvedl šéf resortu dopravy Puente. Podle něj odborníci, které oslovilo ministerstvo, byli překvapeni. Dodal, že vlak společnosti Iryo byl starý zhruba čtyři roky a v květnu skončila modernizace železničního úseku, kde se stala nehoda, za 700 milionů eur (17 miliard korun).
Úřady příčiny vykolejení soupravy neznají a bude je vyšetřovat nezávislá komise, uvedl také Puente. Výsledky její práce podle něho nebudou známy dříve než za měsíce.
Škoda Group má v souboji o výrobce rychlovlaků Talgo španělského konkurenta. Zájem mají také Poláci
„Dnešek je nocí hlubokého smutku pro naši zemi,“ uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Soustrast vyjádřila španělská královská rodina i zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Do této chvíle nemá náš zastupitelský úřad v Madridu od španělské policie informace o tom, že by se nehoda týkala českých občanů,“ řekla ČTK po 07:30 SEČ mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Upozornila ale, že vyšetřování stále pokračuje.
Pro Španělsko se jedná o nejhorší železniční nehodu od roku 2013, kdy u města Santiago de Compostela vykolejil vysokorychlostní vlak. Kvůli nehodě tehdy zahynulo na osm desítek lidí.
