Venezuelská opoziční politička a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová po čtvrtečním setkání v Bílém domě předala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi svou medaili, která se k tomuto ocenění váže. Trump její čin ocenil a Machadové poděkoval na sociální síti. Představitel Bílého domu podle agentury Reuters potvrdil, že Trump má v úmyslu si medaili ponechat.
Machadová si podle Reuters tímto gestem snaží získat určitý vliv na to, jak bude Trump po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkou armádou ze začátku ledna utvářet politickou budoucnost této jihoamerické země. Republikánský prezident o Machadové už dříve řekl, že je sice milá, ale ve Venezuele nemá dostatečnou podporu pro zachování stability, a ve vedení země podpořil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu.
Pohodinda o samotě? Trump nepochopil, co dělá Ameriku silnou. Moc USA ve světě ve skutečnosti znásobují jejich spojenci
Machadová ve čtvrtek nejprve novinářům řekla, že Nobelovu cenu Trumpovi na schůzce nabídla, neprozradila však, zda ji přijal. Trump později na své sociální síti Truth Social napsal: „María mi předala svou Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem odvedl. Jak nádherné gesto vzájemného respektu. Děkuji, Marío!“
Machadová uvedla, že svým darem chtěla vyjádřit uznání za to, co označila za Trumpovo odhodlání bojovat za svobodu venezuelského lidu. Nobelovu cenu za mír loni obdržela navzdory opakovaným veřejným prohlášením amerického prezidenta, že si cenu zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výčtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě. Po říjnovém rozhodnutí norského Nobelova výboru pak neskrýval své rozhořčení a zklamání.
Na dotaz ve středečním rozhovoru s Reuters, zda by chtěl, aby mu Machadová cenu odevzdala, Trump odvětil: „Ne, to jsem neřekl. Nobelovu cenu za mír získala ona.“
Jakkoli Machadová předala Trumpovi zlatou medaili, kterou laureáti obdrží spolu s diplomem a finanční odměnou, ocenění zůstává její. Norský Nobelův institut a Nobelův výbor už o minulém víkendu upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu ani ji s ní sdílet, rovněž ji nelze nikomu odejmout a rozhodnutí o jejím udělení je konečné a trvalé. Tuto skutečnost ve čtvrtečním příspěvku na síti X potvrdilo také Nobelovo mírové centrum a dodalo: „Medaile majitele změnit může, ale titul laureáta Nobelovy ceny za mír nikoli.“
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist