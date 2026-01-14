Populární americký podcaster Joe Rogan, který v amerických prezidentských volbách v roce 2024 podpořil republikána Donalda Trumpa, nyní podle serveru NBC News ostře kritizoval postupy amerických imigračních úřadů. Chování agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) přitom přirovnal k praktikám gestapa – nacistické politické policie považované za nástroj teroru v hitlerovském Německu v letech 1933 až 1945.
Roganův podcast The Joe Rogan Experience patří k nejposlouchanějším na světě a na platformě YouTube má přes 20,6 milionu odběratelů. Trumpa podpořil ve volbách v roce 2024 krátce poté, co s ním udělal tříhodinový rozhovor.
V úterý Rogan, který byl v posledních měsících stále kritičtější vůči Trumpově agendě hromadných deportací, vyjádřil znepokojení nad činností ICE v epizodě, v níž byl hostem republikánský senátor za Kentucky Rand Paul. Rogan v podcastu uvedl, že „většina lidí“ si myslí, že by orgány činné v trestním řízení měly zatýkat zločince, ale že mnoho stejných lidí také věří, že ICE „jedná protiprávně“.
Jedno video, ale výklady různé. Smrt řidičky rozděluje Ameriku: jedni mají píšťalky, druzí zbraně
„Dokážu pochopit i názor těch, kteří říkají: ‚Jo, ale nechceme, aby po ulicích pobíhali ozbrojení lidé a zadržovali lidi, z nichž se pak mnozí ukážou být americkými občany, kteří zrovna u sebe nemají doklady,‘“ řekl Rogan. „Opravdu se máme chovat jako gestapo? ‚Kde máte doklady?‘ To je vážně to, kam jsme dospěli?“ dodal.
Gestapo, tedy tajná policie nacistického Německa, mělo za úkol potlačovat jakýkoliv odpor vůči nacistické vládě, včetně šíření protinacistické propagandy, počínání politických aktivistů, komunistů, Židů a dalších nepřátel režimu.
Za poslední rok se na sociálních sítích rozšířila videa, na nichž agenti ICE hrubě zasahují proti lidem na ulicích, na veřejných místech nebo během imigračních slyšení, a záběry vyvolaly pobouření a strach ve městech po celé zemi. Zprávy o tom, že agenti zatýkali také osoby žijící v USA legálně a americké občany, stejně jako údaje o nekorektním zacházení v detenčních centrech, dál podkopávají důvěru veřejnosti a staly se spouštěčem protestů v oblastech, kde ICE působí, poznamenal web NBC News.
Rogan se také ostře vyjádřil k poslední střelbě, při které agent ICE v Minneapolisu smrtelně postřelil ženu, Renee Nicole Goodovou. Administrativa Donalda Trumpa a ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová tvrdily, že se žena pokoušela agenta přejet svým autem, a označily její jednání za „akt domácího terorismu“. Tato tvrzení však zpochybňují zveřejněná videa a svědectví očitých svědků, kteří situaci popisují jinak, poznamenal NBC News.
„Působilo to na mě děsivě,“ uvedl Rogan. „Myslím tím, když lidé říkají, že je to ospravedlnitelné, protože do něj najelo auto, zdá se mi, že se snažila odjet,“ dodal.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti na žádost NBC News o komentář bezprostředně nereagovalo.
Kdo je Kristi Noemová. Trumpova ministryně vyhání z USA migranty i studenty Harvardu
Rogan se řadí mezi zábavní podcastery, z nichž mnozí otevřeně nevyjadřují politické názory, ale jsou oblíbení mezi konzervativněji smýšlejícími posluchači, které se Trump snažil oslovit v prezidentské kampani.
Loni průzkum mezi Trumpovými voliči ve věku 18 až 29 let ukázal, že některé z nich v rozhodnutí podpořit Trumpa ovlivnili podcasteři jako Rogan. Na průzkumu 2025 Deciders se ve spolupráci s NBC News podílely Syracuská univerzita a sondážní agentury Engagious a Sago.
V posledních měsících ale mnozí z těchto podcasterů otevřeně vyjádřili nespokojenost s administrativou, kterou pomohli dostat do úřadu. Rogan označil deportace ICE za totálně šílené a v jednom podcastu řekl, že „opravdu myslel, že půjdou jen po zločincích“.
Andrew Schulz, moderátor podcastu Flagrant, se k Trumpovým krokům také vyjádřil kriticky a přiznal, že se cítí být oklamán. V červencovém díle řekl, že Trump nyní dělá přesný opak toho, co sliboval před volbami. „Tohle jsem opravdu nevolil. Dělá přesný opak všeho, pro co jsem hlasoval,“ prohlásil Schulz.
Moderátor podcastu This Past Weekend Theo Von, který také s Trumpem vedl rozhovor v roce 2024 a který prezidentovi při jeho loňské inauguraci vyjádřil podporu, rovněž naznačil, že s tvrdým postupem imigračních úřadů nesouhlasí. Když oficiální účet ministerstva vnitřní bezpečnosti na síti X v září použil Vonův klip k propagaci zatýkání agentů ICE, moderátor uvedl, že s tímto použitím svého obrazového materiálu nesouhlasil, a video bylo později smazáno.
„Vím, že znáte moji adresu, tak pošlete šek. A prosím, odstraňte to a nepleťte mě do svých agitek o deportacích. Co se týče imigrace, moje názory a pocity jsou mnohem složitější, než toto video ukazuje,“ uvedl Von.
