Andrej Babiš vyloučil, že by Česko mohlo po případném uzavření míru poslat na Ukrajinu své vojáky, jak se zavázaly některé jiné země. V tom se premiér zachoval správně, protože taková možnost, zdá se, vůbec nedává smysl. Proč? A v čem naopak Babiš Česku jednoznačně uškodil? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!
Omyl v programovém prohlášení nové vlády: co by musela udělat, pokud by jí opravdu šlo o bezpečnost a blahobyt v Česku?
Trump nebo Okamura…
… papouškují propagandu Kremlu. Prostě není pravda, že Rusko je na cestě k vítězství nad Ukrajinou a že je tedy urychlený mír za každou cenu v ukrajinském zájmu. Ve skutečnosti Rusové velmi pomalu postupují, ale nedosáhli žádného vojensky významného úspěchu. Nemají ani reálnou naději, že se jim podaří průlom fronty. Jejich ztráty jsou nejvyšší od začátku agrese. Invaze už trvá víc dní, než válka nacistického Německa proti Sovětskému svazu v letech 1941-1945. Tehdy Rudá armáda došla až do Berlína, dnes se zasekla na východě Ukrajiny. Ano, Moskva je v tomto střetu silnější, ale zdaleka ne o tolik, jak často slýcháme. Proč tedy Trump opakuje nesmysly šířené Kremlem, jaká je vojenská situace Ukrajiny i Ruska a co se dá na frontě čekat? Vše se dozvíte tady.
Co se dočtete dál
- Jak byznysu výrazně usnadnit podnikání v Evropě.
- Jak Trump škodí Americe, když kašle na staré spojence.
- Proč má Babiš naprostou pravdu, když na Ukrajinu nechce po skončení války poslat vojáky, a co naopak ohledně konfliktu naprosto nepochopil.
