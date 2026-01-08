Ať žije šáh, volají na náměstích protestující Íránci. A to přesto, že monarchie padla už v roce 1979 a život v ní si pamatují jen ti nejstarší z nich. V exilu žijící korunní princ Rezá ale přáním někdejších poddaných naslouchá, a postavil se tak do čela rebelie. I když vlastně není zcela jasné, jakou podporu doma ve skutečnosti má. V médiích každopádně slíbil zavedení demokratických svobod poté, co se do Íránu vrátí.
„Islámská republika, tento zkorumpovaný a utlačovatelský režim, je na pokraji sil. Otázkou není zda, ale kdy padne. Konci režimu jsme blíž než kdy předtím,“ napsal na síti X exilový následník íránského trůnu Kýros Rezá Pahlaví. V tomto příspěvku vyzval příslušníky režimních ozbrojených sil, aby „zbraně používali k ochraně lidí, ne ke střelbě na ně“. Jinými slovy, pobídl je k dezerci s tím, že se mají připojit k protestujícím. Podle dostupných zpráv zatím šáhovo přání vyslyšeli policisté v některých převážně kurdských oblastech.
Co se dočtete dál
- Kdy odešel následník trůnu z Íránu.
- Na jakých principech bude případný šáh trvat.
- Kdy dostal korunní princ pilotní licenci.
