Švédská ponorka HSMS Gotland, vybavená speciálním tichým pohonem, potopila několika zásahy americkou letadlovou loď na jaderný pohon USS Ronald Reagan. Tato zpráva se – zatím – netýká vyhrocujícího se sporu o Grónsko mezi Spojenými státy a Evropou, ale dvacet let starého cvičení, které se odehrálo nedaleko kalifornského San Diega.

Jeho detaily zůstávají tajné, nicméně cvičení připomněla tento týden v podcastu švédského rádia ponorková velitelka Paula Wallenburgová, která tehdy na Gotlandu byla odpovědná za „vystřelení“ torpéd. A podobnou zkušenost cvičných potopení chlouby nejmocnějšího loďstva světa mají i ponorky nejméně dalších pěti evropských států.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak moc vážné jsou americké hrozby Dánsku.
  • Jaké možnosti má evropská diplomacie.
  • Čím by mohlo k „obraně“ Grónska přispět Česko.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.