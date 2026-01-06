Americký prezident září nadšením, když na veřejných vystoupeních popisuje sobotní zásah americké armády, která na jeho příkaz odvlekla venezuelského diktátora Nicoláse Madura z jeho ložnice v Caracasu. Bere to jako jeden z největších úspěchů svého druhého mandátu, zatímco opoziční demokraté ze všech křídel levicové strany operaci odsuzují. Mimo jiné proto, že Trump o akci vůbec neinformoval legislativu.

Šéfové demokratů v Senátu a ve Sněmovně reprezentantů Chuck Schumer, respektive Hakeem Jeffries vydali společné prohlášení, v němž „mají za neakceptovatelný prezidentův plán dočasně spravovat Venezuelu. Čerstvý starosta New Yorku Zohran Mamdani, který sám sebe (a v Americe zcela nezvykle) označuje za socialistu, do Bílého domu telefonoval, aby oznámil svůj nesouhlas s „jednostranným útokem na suverénní stát, který je válečným aktem a porušením federálního a mezinárodního práva“.

