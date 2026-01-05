Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Manželský pár oblečený do vězeňského úboru doprovázeli ozbrojení agenti Agentury pro potírání narkotik (DEA). Podle stanice BBC Maduro lehce kulhá. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
Předvedení venezuelského páru před soud bude nejspíš krátké, píše deník The New York Times (NYT). Očekává se, že Maduro i jeho žena odmítnou vinu a že soudce nařídí, aby byli nadále zadržováni. Mohlo by trvat déle než rok, než se sejde porota, která posoudí důkazy proti nim, píše list. Madura dnes bude podle NYT zastupovat soudem přidělený právník David Wikstrom, který dlouhodobě působí jako obhájce v kriminálních případech v New Yorku.
V pozdější fázi procesu budou obžalovaní s vysokou pravděpodobností tvrdit, že jako hlavy státu mají imunitu před trestním stíháním v cizí zemi, uvedl americký právník a profesor Andrew Weissmann v rozhovoru s rádiem BBC Radio 4. Americká vláda podle něj nejspíš bude argumentovat tím, že Madura jako legitimního prezidenta neuznává.
Případ byl přidělen 92letému soudci Alvinu Hellersteinovi, kterého do funkce soudce v roce 1998 nominoval a potvrdil tehdejší prezident Bill Clinton. Hellerstein podle stanice CNN v minulosti předsedal procesům týkajícím se terorismu a národní bezpečnosti, včetně případů souvisejících s teroristickými útoky z 11. září 2001.
Minulé léto před Hellersteinem přiznal vinu bývalý venezuelský generál a šéf vojenských zpravodajských služeb Hugo Carvajal Barrios, jenž byl v USA obviněn z narkoterorismu a pašování drog. Na jaře loňského roku Hellerstein vydal rozhodnutí, které zakázalo administrativě prezidenta Donalda Trumpa používat zákon o znepřátelených cizincích k deportaci Venezuelanů do Salvadoru. Soudce tehdy kritizoval vládu za vyhošťování lidí do zahraniční věznice,kde podle něj měli jen slabou naději na řádný proces či návrat do USA.
