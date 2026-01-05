Donald Trump víkendovým zásahem ve Venezuele rozehrál či urychlil několik velkých geopolitických her. Jedna z nich se týká těžby a zpracování ropy na západní polokouli, kterou chce podle nové americké národní bezpečnostní strategie Washington víc kontrolovat v duchu známé doktríny někdejšího prezidenta z první poloviny 19. století Jamese Monroea.
Pro Trumpovu politiku silného klacku na sousedy se tak vžívá nový název – Donroeova doktrína. Pokud se ji povede naplnit a Bílý dům bude diktovat venezuelské vládě politiku, jak o víkendu naznačil americký prezident, bude mít Trump pod kontrolou téměř čtyřicet procent světové produkce ropy – tedy opravdu celou západní polokouli.
Co se dočtete dál
- - Jak se posílila role USA na západní polokouli
- - Jaká je realita venezulského ropného sektoru
- - Co je opravdový americký ropný trumf
