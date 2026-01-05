Ještě v pátek večer uléhala do postele s tím, že je spíše formální zástupkyní diktátora, který má moc pevně v rukou. V sobotu, ještě před rozedněním, už se vzbouzela jako nová nejvyšší představitelka země. A to s jasnými pokyny od těch, kteří zajali jejího předchůdce: aby vedla zemi podle jejich přání. Právě v takové situaci se ocitla dosavadní venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co američtí elitní vojáci na příkaz Donalda Trumpa ze země o víkendu odvlekli diktátora Nicoláse Madura.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.