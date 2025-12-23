Téměř 20 milionů Francouzů už někdy prodalo vánoční dárek, vyplývá z průzkumu eBay, který vypracovala společnost Kantar a který zveřejnil deník Le Figaro. Lidé kvůli růstu životních nákladů více šetří a obliba zboží z druhé ruky stoupá. Lze proto očekávat, že tento trend bude dál zesilovat i v příštím roce.
Ne všechny dárky pod vánočním stromkem letos splní očekávání. Hned po Štědrém dni se tak část chytrých telefonů, knih nebo hraček objeví na online bazarech a platformách pro další prodej. To, co bylo ještě donedávna spíše diskrétní záležitostí, se v roce 2025 mění v běžný zvyk: Prodat nevhodný vánoční dárek dnes považuje za samozřejmé téměř každý druhý Francouz. Prodej dárků už zkrátka není tabu. Jen za poslední rok k tomu přistoupilo o 1,6 milionu lidí více a 21 procent Francouzů plánuje tento krok zopakovat i letos – což je dvojnásobek oproti roku 2011. Tento trend stále zesiluje, mimo jiné i kvůli nejisté ekonomické situaci a politické nestabilitě, uvedl Le Figaro.
Francouzi jsou nyní v nakládání s penězi opatrnější. Sedm z deseti respondentů uvedlo, že výtěžek z prodeje dárků využije na spoření nebo na pokrytí výdajů na konci roku, což je o šest procentních bodů více než loni. V průměru si slibují zisk 52 eur (zhruba 1270 korun), přičemž 43 procent z nich chce tuto částku rovnou odložit stranou.
"Letos Francouzi výrazně přehodnocují, jak s vydělanými penězi nakládají. Spoření a uhrazení nezbytných výdajů dostává přednost před radostí z dalšího nákupu," uvedla Sarah Tayebová, generální ředitelka eBay ve Francii.
Na platformě je fenomén dalšího prodeje obzvlášť patrný hned po Vánocích. "Během vánočního týdne obvykle zaznamenáváme až čtyřnásobný nárůst počtu inzerátů oproti běžnému týdnu, s výrazným nárůstem právě 25. prosince," řekla Tayebová. Nejčastěji se znovu prodává spotřební elektronika, knihy, hudební nosiče a licencované hračky, a to za ceny o 30 až 70 procent nižší než u nového zboží.
Přestože 24 procent Francouzů stále považuje další prodej dárků za neuctivý, zejména mezi mladšími generacemi se prodávání dárků stává přijatelnějším. Za nevhodný ho považuje jen 19 procent lidí ve věku 16 až 24 let, zatímco mezi čtyřicátníky a padesátníky (45–54 let) je to 31 procent lidí. Téměř polovina lidí, kteří dárky dávají, navíc uvádí, že by s jejich dalším prodejem souhlasila, pokud by získané peníze šly na charitu nebo na nákup věci, kterou obdarovaný skutečně chce.
Opatrnost Francouzů v tomto nejistém období se promítá i do samotných nákupů, poznamenal Le Figaro.Téměř každý druhý plánuje letos za Vánoce utratit méně, zatímco zájem o zboží z druhé ruky výrazně roste: Téměř dvě třetiny dotázaných jsou ochotny darovat použité zboží, což je za poslední tři roky nárůst o deset procentních bodů. Mezi oblíbené volby patří oblečení, gramofonové desky, knihy, retro hračky, figurky nebo vintage dekorace.
