Pojem incel už se v poslední době dostal do širšího povědomí veřejnosti. Z definice je to člověk, zpravidla muž, který žije v nedobrovolném celibátu – jde tedy o zkratku z anglického pojmu „involuntary celibate“. Například britská odbornice na tyto komunity Laura Batesová přitom vysvětluje, že navzdory obecným představám nejde zdaleka jen o malou skupinu lidí, kteří žijí ve sklepě u rodičů.
Ve skutečnosti se v posledních letech rozvinuly spletité sítě internetových stránek a fór na webech typu Reddit a 4chan, kde se sdružuje řada podobných skupin, které odborníci řadí pod pojem manosféra. Všechny je přitom spojuje stejné smýšlení založené na nenávisti vůči všem ženám, které vnímají jako nelidské předměty. Společnou mají ale také snahu zachytit a stáhnout k sobě mladé muže. Tyto skupiny zároveň podporují konzervativní nálady ve společnosti, ale také radikalizaci, která může zplodit masové střelce.
„Je snadné si říct, že jsou to jen malé, bizarní skupinky. Ale v době AI je zásadní pochopit, že má digitální násilí obrovský dopad v reálném světě,“ říká v rozhovoru s HN Batesová. V knize Když muži nenávidí ženy, která vyšla tento měsíc poprvé v češtině, zmapovala díky sledování zmíněných fór jednotlivé skupiny sdružené v rámci manosféry.
Je manosféra jen nový termín pro něco, co tu do jisté míry bylo vždy?
