Uplynulý týden byl pro polské státem ovládané aerolinky LOT rušný. Ještě v pátek odpoledne se jejich ředitel Michal Fijol rozcházel s majiteli českých Smartwings s tím, že v pondělí se v sídle firmy ve Varšavě odehraje velká show. Za účasti premiéra Donalda Tuska se měla podepsat smlouva, která by umožnila skok v plánované expanzi polského státního dopravce.

Místo toho ale polskou nabídku v neděli přebil o deset milionů eur turecký dopravce Pegasus – aniž se o tom polská strana ovšem dozvěděla. Varšava tak utrpěla porážku, která není jen byznysovou prohrou, ale v kontextu fungování polských státních firem, kterých jsou přes tři tisíce, může mít i politické dopady.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč by Smartwings pro LOT byly zajímavý partner.
  • Jak se rozhodovala státem vlastněná firma.
  • Proč se z neúspěchu LOT může stát politické téma.
