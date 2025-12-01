Jednoho zářijového rána měli obyvatelé severoněmeckého přístavu Hamburg možnost sledovat neobvyklou podívanou. Pod dohledem vrtulníků se v místním doku vylodilo na 500 vojáků NATO. Ve spolupráci s bundeswehrem, policií, hasiči a civilní ochranou se měli v konvoji vydat na cestu Německem.

Řidiči měli v prvních kilometrech problémy dodržovat určenou vzdálenost. Náhle se objevil dron a chvíli trvalo zjistit, že je přátelský. Konvoj pak zastavili k silnici přilepení demonstranti. Tohle všechno by se mohlo stát, kdyby země byla ve válce. Vojáci ale nesměli zasáhnout, vše musela vyřešit policie kvůli tomu, že platí mírové zákony. Zdržení trvalo dvě hodiny. Až o dva měsíce později situaci popsal deník Wall Street Journal s tím, že šlo o cvičení v rámci tajného plánu na obranu Německa nazvaného OPLAN DEU.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • - Co je hlavní problém německé i evropské obrany
  • - Jaká je role Česka
  • – Jak se mění myšlení NATO o obraně
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.