Gad Šimron je bývalý agent Mosadu, novinář a spisovatel. Narodil se v roce 1950 v Tel Avivu a po studiích historie začal pracovat pro izraelský veřejnoprávní rozhlas. V 70. letech ho do svých řad verbovala izraelská tajná služba Mosad. Deset let se podílel na jejích operacích v nejrůznějších koutech světa.

V obsáhlém rozhovoru Šimron mluví mimo jiné o válce v Gaze, podle něj to s „bláznivým americkým prezidentem“ Donaldem Trumpem začalo slibně. „V tomto případě byl užitečným bláznem a dosáhl dohody o zastavení války v Gaze.“ Dodává ale, že neobsahovala žádné detaily, a tak se postupně hroutí. V krátkodobém horizontu je spíš pesimista, v dlouhodobém k nějakému řešení ale dojít musí, soudí.

Pokud jde o události ze 7. října 2023, jedná se podle hosta Terezy Engelové o největší porážku, kterou stát Izrael utrpěl od svého vzniku. „Násilnou smrtí zemřely tisíce lidí. Izraelská odveta byla někdy příliš agresivní, to uznávám. Ale chápu i to, proč se Izrael choval tak, jak se choval.“

Globálně rostoucí antisemitismus je velký problém, varuje Šimron. Lidé prý nechápou, že je potřeba oddělit dvě věci – Palestince a Hamás. „Když Hamás hlásá ‚svobodu Palestině‘, tak lže,“ vysvětluje s tím, že Hamás je islamistický džihád – stejně jako Islámský stát.

„Když teď vidím západní studenty s cedulí: ‚My jsme všichni Hamás‘… Z mého pohledu – když vím, co si Hamás skutečně myslí o světě a co by se podle něj mělo ve světě dít –, tak vlastně tihle lidé chodí a na hrudi mají napsáno: ‚Jsem idiot.‘ Nechápou, o co jde.“

