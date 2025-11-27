Čtvrtina izraelských Židů zvažuje odchod ze země. Stejně jako 30 procent izraelských Arabů. Uvádí to nově publikovaná studie institutu IDI. Podle ní k opuštění země inklinují spíše mladší, sekulární, levicoví a vzdělaní lidé s odborností, kterou lze uplatnit v zahraničí (finance, medicína, high-tech). Tito by odešli raději do Evropy (43 procent) než do USA a Kanady (27 procent). Průzkum ukázal, že mezi těmi, kteří zvažují stěhování za hranice, jsou jen čtyři procenta ultraortodoxních věřících.
💥Israelis flee dystopia. A Knesset report shows a spike in Israeli emigration since Netanyahu returned to power. In 2022, 59,400 Israelis left, up 44% from 2021. In 2023, 82,800 Israelis left, up 39%, with a significant spike following October 7. Trend continued in 2024. pic.twitter.com/H3U3PMaJyR— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) October 20, 2025
Co se dočtete dál
- Jaký je v Izraeli demografický trend.
- Jakou roli hrají v uvažování o emigraci víra a politické postoje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.