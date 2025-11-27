Čtvrtina izraelských Židů zvažuje odchod ze země. Stejně jako 30 procent izraelských Arabů. Uvádí to nově publikovaná studie institutu IDI. Podle ní k opuštění země inklinují spíše mladší, sekulární, levicoví a vzdělaní lidé s odborností, kterou lze uplatnit v zahraničí (finance, medicína, high-tech). Tito by odešli raději do Evropy (43 procent) než do USA a Kanady (27 procent). Průzkum ukázal, že mezi těmi, kteří zvažují stěhování za hranice, jsou jen čtyři procenta ultraortodoxních věřících.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je v Izraeli demografický trend.
  • Jakou roli hrají v uvažování o emigraci víra a politické postoje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.