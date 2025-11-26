Donald Trump pohrozil Rusku mimořádně tvrdými sankcemi na vývoz jeho ropy a zemního plynu, zatím je ale neuplatňuje. Z prodeje ropy a zemního plynu přitom Rusko získává podle toho, jak se hýbou ceny na světových trzích, až 50 procent příjmů státního rozpočtu. Přitom zisky z exportu ropy jsou výrazně větší položkou.
Ve skutečnosti by Západ mohl Kreml od velké části těchto příjmů „odstřihnout“ už nyní, a to legálními metodami. Rozhodl se ale tato opatření zatím nevynucovat. Týká se to především oblasti Baltského moře, kudy Rusko dostává na světový trh více než polovinu svého vývozu.
Co se dočtete dál
- Kolik procent ruského exportu ropy by Evropané mohli zastavit.
- Proč to nedělají.
- Jaké legální možnosti kromě uplatňování sankcí Evropa k zastavení ruského vývozu má.
