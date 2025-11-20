Automobilka Nissan oznámila snížení výroby v jedné ze svých klíčových továren. A firma Bosch, největší světový dodavatel dílů pro automobilový průmysl, poslala na nucenou dovolenou část svých zaměstnanců v Německu a v Portugalsku.
To vše je důsledkem výpadku dodávek čipů od společnosti Nexperia. Její produkce sice není nijak sofistikovaná, dodává základní čipy, nicméně používá je skoro polovina všech v Evropě působících výrobců aut.
Co se dočtete dál
- Proč Čína i v důsledku tohoto sporu vnímá Evropu jako vazala USA.
- Proč Nizozemci ve sporu ustoupili.
- Proč evropské automobilky ani tak nemohou být v klidu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.