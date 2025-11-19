Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát části svého území a některých zbraní. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.
Jedním z řady bodů návrhu je také požadavek na snížení velikosti ukrajinských ozbrojených sil, řekli agentuře dva lidé, kteří si nepřáli být jmenováni vzhledem k citlivosti této záležitosti. Washington podle nich chce, aby Kyjev hlavní body plánu přijal.
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Formulaci plánu vede americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který už o něm jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem i se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem. Bílý dům už také začal o návrhu informovat evropské činitele, napsal Axios s odvoláním na své zdroje.
