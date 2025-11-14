Autobusová nehoda si v pátek odpoledne ve Stockholmu vyžádala několik mrtvých a zraněných. Dvoupatrový autobus najel zatím z neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky. Policie potvrdila, že několik lidí na místě zahynulo a několik dalších utrpělo zranění, více podrobností ale zatím neposkytla.
Podle záběrů švédských médií, které ukazují velké množství sanitek a záchranných vozidel na místě nehody, autobus narazil do autobusové zastávky ve čtvrti Östermalm.
„Jedná se o vážnou nehodu,“ uvedla mluvčí švédské dopravní společnosti SL. Řidič byl zatčen. „V současné době policie neposkytuje žádné informace o počtu, pohlaví ani věku postižených osob,“ uvedla švédská policie.
„Na místě jsou zranění. Někteří z nich vážně, postiženo je několik lidí,“ potvrdil představitel záchranných služeb Oscar Davila. Podle agentury Reuters bylo zasaženo pět lidí.
