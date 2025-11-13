Jonathan Ledgard je spisovatel, futurolog a odborník na umělou inteligenci. Mezi jeho koncepty patří třeba dronová letiště v Africe, která by mohla pomoci překonat chybějící infrastrukturu.
Host Terezy Engelové upozorňuje, že africký kontinent, sužovaný mnoha problémy, se v některých oblastech hroutí. Konkrétně zmiňuje třeba Súdán, ale také Niger, Čad nebo Středoafrickou republiku. „Zajímavé pro mě je, že se to děje, aniž by to bylo zaznamenáno v médiích, aniž by se o tom mluvilo v hospodách.“ Rozhovor vznikl před třemi týdny, ještě před tím, než celý svět obletěly zprávy o zvěrstvech v Súdánu.
V Evropě se Afrikou prostě nezabýváme, konstatuje. A dodává, že důvodem je zřejmě skutečnost, že lidé jsou zahlcení informacemi o chudobě, ekologických problémech a politických nebo teroristických hrozbách, které jsou mnohem blíž než africký kontinent.
Pro Evropu a Afriku existují dva možné scénáře, domnívá se Ledgard. „Jedním je Afrika, kterou Evropa ignoruje, z níž stáhne svou humanitární pomoc, diplomaty a vojáky a přenechá ji Rusům nebo Číňanům. Tím vznikne bezpečnostní vakuum, které se nevyhnutelně projeví organizovaným zločinem a masovou migrací z Afriky do Evropy. Pak se dostaneme do koloběhu, který právě teď začíná – militarizace a kriminalizace pohybu lidí. To by byl jeden katastrofický scénář. Druhým by mohl být koridor ze severu na jih, který by využil skutečnosti, že se oba kontinenty nacházejí ve stejném časovém pásmu. Mladí Afričané by tak mohli pomoci oživit evropskou ekonomiku.“
