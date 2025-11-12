Zkušená indická IT expertka Vaišnaví Šrínivásagópálanová, která pracovala v Indii i v USA, si momentálně hledá práci v Číně. Program K-víz zřízený Pekingem, který se zaměřuje na pracovníky v oblasti vědy a technologie, by mohl její sen proměnit ve skutečnost, píše agentura AP.
K-víza představená Čínou minulý měsíc jsou součástí snahy Pekingu dohnat USA v závodu o světové talenty. Zároveň tento program těží z nejistoty ohledně amerického programu H-1B kvůli zpřísňující se imigrační politice prezidenta Donalda Trumpa. „K-víza jsou pro Čínu to, co H-1B pro Spojené státy,“ řekla Šrínivásagópálanová, kterou láká čínské pracovní prostředí a kultura. Dodala, že její otec před pár lety pracoval na jedné z čínských univerzit. „Pro lidi jako já je pracovat v zahraničí dobrá volba,“ řekla.
K-vízum doplňuje v Číně další, již existující druhy víz, jako například R-vízum pro zahraniční experty. K-vízum má ale volnější požadavky, jako je například absence nutnosti mít pracovní nabídku před samotným zažádáním o vízum. Přísnější politika USA vůči zahraničním studentům a akademikům za Trumpovy vlády zahrnuje zvýšení poplatků za vízum H-1B pro zahraniční kvalifikované pracovníky na 100 tisíc dolarů (přibližně 2,1 milionu korun) pro nové uchazeče. Tato opatření vedou některé zahraniční studenty a akademiky k úvahám o odchodu ze Spojených států.
Washington a Peking uzavírají obchodní příměří. Trump pochopil, k čemu Čínu potřebuje
Čína chce více zahraničních odborníků a vládnoucí komunistická strana si stanovila za svou nejvyšší prioritu dostat se na pozici globálního lídra v oblasti pokročilých technologií a vyplácí obrovské dotace na podporu výzkumu a vývoje v oblastech, jako je umělá inteligence, polovodiče a robotika. „Čína vnímá zpřísnění imigrační politiky v USA jako příležitost k tomu, aby se globálně profilovala jako země, která vítá zahraniční talenty a investice,“ uvedla Barbara Kelemenová, zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení pro Asii ve společnosti Dragonfly.
Nezaměstnanost mezi čínskými absolventy zůstává vysoká a boj o pracovní místa v oblasti vědy a techniky je obrovský. V zemi však existuje nedostatek kvalifikovaných odborníků, který chce Peking zaplnit. Po desetiletí Čína ztrácela špičkové talenty ve prospěch vyspělých zemí, protože mnoho z nich po dokončení studia zůstalo pracovat v USA a Evropě. Tento trend se zatím nepodařilo zvrátit.
Mnoho čínských rodičů stále považuje západní vzdělání za pokročilejší a touží poslat své děti do zahraničí, řekl Alfred Wu, docent na Národní univerzitě v Singapuru. V posledních letech se však do Číny stěhuje stále více vysoce kvalifikovaných odborníků včetně Američanů s čínskými předky. Také mnoho kvalifikovaných pracovníků z Indie a jihovýchodní Asie již projevilo zájem o K-vízum, uvedl Edward Hu, ředitel pro imigraci v šanghajské poradenské společnosti Newland Chase.
Čína, země s přibližně 1,4 miliardy obyvatel, měla v roce 2023 pouze odhadem 711 tisíc zahraničních pracovníků s trvalým pobytem v zemi. USA mají v tomto směru výhodu v používání anglického jazyka a relativně snaží cestě k získání trvalého pobytu v zemi.
„USA pravděpodobně více riskují, že potenciální žadatele o vízum H-1B ztratí ve prospěch jiných západních ekonomik, včetně Británie a Evropské unie, než ve prospěch Číny,“ řekl Michael Feller ze společnosti Geopolitical Strategy. „USA si možná samy škodí, ale dělají to z mnohem konkurenceschopnější pozice, pokud jde o jejich atraktivitu pro talenty. Čína bude muset udělat mnohem víc, než jen nabídnout výhodné vízové podmínky, aby přilákala ty nejlepší z nejlepších,“ dodal.
