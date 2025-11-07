Evropská komise navrhuje pozastavit část svých přelomových zákonů o umělé inteligenci (AI) pod silným tlakem velkých technologických firem a vlády USA, napsal list Financial Times (FT). Odvolává se přitom na své zdroje z Bruselu.
EU jedná s Trumpovou administrativou o úpravách zákona o umělé inteligenci a dalších digitálních předpisů v rámci širšího procesu zjednodušování unijní legislativy, řekl listu Financial Times vysoký úředník EU.
Brusel se chystá zmírnit část svých digitálních pravidel, včetně zákona o umělé inteligenci, který vstoupil v platnost loni. Tento krok odráží snahu EU zvýšit konkurenceschopnost bloku vůči USA a Číně a snížit technologickou závislost Evropské unie na těchto zemích.
Evropský blok čelil silnému tlaku ze strany americké vlády a velkých technologických společností, ale i evropských skupin, kvůli svému zákonu o umělé inteligenci, který je považován za jeden z nejpřísnějších na světě v rámci regulací této rychle se rozvíjející technologie.
Návrh přichází uprostřed širší debaty o tom, jak agresivně by měl blok prosazovat svá digitální pravidla tváří v tvář ostré reakci velkých amerických technologických společností podporovaných americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Ačkoli zákon vstoupil v platnost v srpnu 2024, mnoho z jeho ustanovení nabude účinnosti až v příštích letech.
Většina ustanovení týkajících se vysoce rizikových systémů umělé inteligence (AI), které mohou představovat vážná rizika pro zdraví, bezpečnost nebo základní práva občanů, má nabýt účinnosti v srpnu 2026.
V návrhu, do kterého nahlédl deník Financial Times, komise zvažuje, že společnostem porušujícím pravidla pro používání AI s nejvyšším rizikem poskytne roční odklad.
Brusel také navrhuje odložit ukládání pokut za porušení nových pravidel transparentnosti AI do srpna 2027, aby „poskytl dostatečný čas na přizpůsobení se poskytovatelům a provozovatelům systémů AI“.
Jakmile komise návrh předloží, budou o něm jednat europoslanci a evropské země, jejichž souhlas bude zapotřebí.
V říjnu například prezidentka Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku Debbie Weinsteinová vyzvala Evropskou unii, aby zjednodušila složité a protichůdné předpisy týkající se umělé inteligence (AI) a technologií. Připojila se tak k řadě dalších představitelů velkých společností z amerického Silicon Valley, kteří si stěžují na dopad pravidel EU na jejich schopnost podnikat v unii.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist