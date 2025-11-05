Volby do amerického Kongresu se budou konat příští rok a američtí demokraté potřebují do té doby najít způsob, jak alespoň nějak oprášit svoji značku. Jen tak mohou omezit moc prezidenta Donalda Trumpa, jehož republikáni mají nyní v obou komorách většinu. A jistou naději jim dávají aktuální výsledky voleb v několika státech, které volily guvernéry nebo rozhodovaly třeba o změnách volebních obvodů.
Nejvýraznějšího vítězství pro demokraty dosáhl Zohran Mamdani v New Yorku, kde se tento teprve čtyřiatřicetiletý politik bez předchozích zkušeností stal starostou. Jako „demokratický socialista“ dokázal reagovat na obavy Newyorčanů z nárůstu cen bydlení pomocí slibů o vyšším zdanění bohatých. To mu sice z Trumpových úst vyneslo nálepku komunisty, ale zároveň se před velkým byznysem dokázal prezentovat sice jako levicový, ale hlavně pragmatický.
Co se dočtete dál
- Proč není výhra Mamdaniho v New Yorku pro demokraty to nejdůležitější.
- Kdo jsou dvě nové guvernérky.
- Co bude republikánům dělat vrásky v Kalifornii.
