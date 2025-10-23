V Sixtinské kapli ve Vatikánu se konala historická modlitba papeže Lva XIV. a britského krále Karla III., který je mimo jiné oficiální hlavou anglikánské církve. Dělo se tak poprvé od roku 1534, kdy se anglikáni oddělili od katolíků. Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka, a mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
Tématem obřadu byla ochrana stvořeného, což odráželo společný zájem papeže a britského panovníka o ekologii. Společnou modlitbu vedl papež a arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, druhý nejvýše postavený anglikánský duchovní, v latině a angličtině. Král a papež seděli na stejné úrovni před oltářem v Sixtinské kapli pod známou freskou Posledního soudu od Michelangela.
Akce se konala během 10. výročí od vydání encykliky Laudato si’, ve které papež František zdůraznil význam ochrany životního prostředí, varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami a poukázal na potřebu omezit využívání fosilních paliv. Původně se akce měla konat v dubnu, což se nestalo kvůli zdravotním problémům tehdejšího papeže Františka, který ten měsíc zemřel, uvádí vatikánská média.
Jak nový papež Lev XIV. ovlivní svět investic a globální ekonomiku
Po akci se papež a král setkali s podnikateli, jejichž firmy usilují o udržitelné podnikání. Karel III. dostal také v papežské bazilice svatého Pavla za hradbami titul královského spolubratra.
Návštěva má dle očekávání znamenat další sblížení mezi katolickou a anglikánskou církví. Obě církve čelí podobným výzvám, například sekularizaci Evropy, mají však odlišný postoj k LGBT+ komunitě či k roli žen v církvi. Duchovní hlavou anglikánské církve se za několik měsíců stane Sarah Mullallyová, zatímco v katolické církvi se ženy nemohou stát kněžími, a tudíž ani usednout na papežský stolec.
Kvůli schizmatu z roku 1534 Vatikán a Británie dlouho neudržovaly oficiální vztahy. Prvním britským panovníkem, který papeže v jeho státě navštívil, byla královna Alžběta II. v roce 1961 za vlády Jana XXIII. Tehdy se však neuskutečnil žádný společný náboženský obřad. První papež, který navštívil Británii od odtržení anglikánů, byl až Jan Pavel II. v roce 1982. Spory mezi anglikány a katolíky se promítaly v minulosti například do konfliktu v Severním Irsku.
