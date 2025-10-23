Spojené státy ve středu večer oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters. Šéf amerického resortu financí Scott Bessent uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský prezident Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. Tu americký ministr označil jako nesmyslnou. Americký prezident Donald Trump plánuje o Rusku a Ukrajině hovořit s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem příští týden v Jižní Koreji.
„Nyní je čas zastavit zabíjení a (čas) na okamžité příměří,“ uvedl Bessent v prohlášení. „Vzhledem k tomu, že prezident Putin odmítá ukončit tuto nesmyslnou válku, ministerstvo financí uvaluje sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují kremelskou válečnou mašinérii,“ uvedl dále americký ministr financí.
Dodal, že jím vedený resort je připraven v případě potřeby podniknout další kroky, které by podpořily Trumpovu snahu ukončit ruskou válku proti Ukrajině. „Vyzýváme naše spojence, aby se k nám připojili a dodržovali tyto sankce,“ dodal Bessent.
Když jde do tuhého, spolehni se na Putina. Aneb jak se vládce Kremlu postaral o to, aby za ním Trump odmítl jet do Budapešti
Nejnovější americké sankce podle agentury AP míří nejen na Rosněfť a Lukoil, ale také proti desítkám jejich dceřinných společností.
„Jedná se o obrovské sankce, a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena,“ citovala agentura AFP šéfa Bílého domu.
Trump ve středu večer také podle AFP řekl, že by prezident Si mohl mít „velký vliv“ na Putina ohledně urovnání konfliktu na Ukrajině. Americký a čínský prezident by se podle Trumpa měli sejít příští týden během summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji, kde chce se Siem mluvit o Rusku a Ukrajině.
Americký prezident rovněž uvedl, že s ruským protějškem zrušil na příští týden plánovaný summit v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Jeho rozhovory s Putinem o ukončení války na Ukrajině jsou podle Trumpových slov sice dobré, ale nakonec nikam nevedou, napsala AFP.
Washington k postihům proti ruským ropným společnostem přistoupil po měsících tlaku vyvíjeném z obou amerických politických stran na Trumpa, aby uvalil tvrdší sankce na ruský ropný průmysl, podotkla AP. Šéf Bílého domu podle AFP odkládal nové sankce proti Rusku v naději, že přesvědčí Putina k uzavření míru s Ukrajinou i bez nich.
Dánské předsednictví Evropské unie ve středu večer rovněž oznámilo, že cesta k přijetí 19. balíku sankcí EU proti Rusku je volná a žádná členská země už nemá vůči novým odvetným opatřením výhrady. Balíček unijních sankcí, který je reakcí za pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Balík by měl být schválen dnes ráno.
