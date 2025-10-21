Dolní komora japonského parlamentu v úterý zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou, informuje agentura Reuters. Čtyřiašedesátiletá Takaičiová se stane první ženou na premiérském postu v japonských dějinách. Ve funkci vystřídá Šigerua Išibu, který rezignaci oznámil v září v reakci na volební porážky.
Takaičiovou, která vytvořila koalici s menší Japonskou stranou inovace (JIP), podpořilo 237 zákonodárců ve 465členné dolní komoře. Ještě v úterý by se pro ni podle agentur měla vyslovit i horní komora a Takaičiová pak bude moci večer složit přísahu. Po 103 mužských předchůdcích se stane první šéfkou japonské vlády.
Agentura AP, která Takaičiovou označuje za ultrakonzervativní, očekává, že tato chráněnka zavražděného expremiéra Šinzóa Abeho bude usilovat o změny japonské pacifistické ústavy a o posílení japonské armády i ekonomiky. Vzhledem k tomu, že ani v koalici ale nedisponuje parlamentní většinou, nemusí mít příliš silnou pozici, a není tak jasné, co ze záměrů se jí podaří prosadit.
